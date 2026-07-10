Транзит судов в Ормузском проливе остановился

Транзит судов через координируемый США «оманский коридор» в Ормузском проливе фактически остановился. Об этом сообщило британское издание Lloyd's List.

«После последней эскалации конфликта между США и Ираном резко сократилось движение судов через Ормузский пролив, а отслеживаемый транзит судов через координируемый США оманский коридор фактически остановился», - сказано в их аккаунте в социальной сети Х.

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф ранее предостерег США от дальнейшей эскалации, заявив, что Ормузский пролив откроется только на условиях Тегерана. С его слов, в Соединенных Штатах «до сих пор не понимают, что запугивание и нарушение обещаний больше не обходится без последствий».

Прошлой ночью США атаковали Иран. Сообщалось о взрывах на острове Абу-Муса и в иранских городах Чабахар, Конарак, Сирик, Бендер-Аббас.

По информации агентства NourNews, атомная электростанция в иранской провинции Бушер не пострадала в результате удара. Однако два снаряда попали в город Бушер.