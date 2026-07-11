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В США заподозрили Иран в попытках восстановить ядерную программу

По информации CNN, на спутниковых снимках заметны признаки восстановительных работ на военном комплексе Парчин и активность возле ядерного комплекса в Натанзе.
Дарья Ситникова 11-07-2026 00:35
© Фото: Iranian Presidency, Keystone Press Agency, Global Look Press

Иран может заниматься восстановлением инфраструктуры на своих ядерных объектах. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на спутниковые снимки.

«Обнаружена новая активность на нескольких ядерных и ракетных объектах в стране в конце июня и начале июля», - сказано в публикации на сайте телеканала.

Уточняется, что спутниковые снимки, оказавшиеся в распоряжении телеканала, говорят об активности на военном комплексе Парчин. Там якобы заметны признаки восстановительных работ после ударов США и Израиля.

Газета The New York Times ранее сообщила, что Иран оперативно восстановил несколько ядерных объектов после американских и израильских бомбардировок летом прошло года. Кроме того, в стране вновь наладили выпуск баллистических ракет, уверены опрошенные газетой эксперты.

По словам президента США Дональда Трампа, оставшийся у Ирана обогащенный уран надо немедленно передать американской стороне либо ликвидировать на месте. Он добавил, что уран может быть уничтожен и в другой приемлемой локации по согласованию с Исламской Республикой.

#сша #Иран #ядерная программа #инфраструктура #ядерные объекты
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