В США заподозрили Иран в попытках восстановить ядерную программу

Иран может заниматься восстановлением инфраструктуры на своих ядерных объектах. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на спутниковые снимки.

«Обнаружена новая активность на нескольких ядерных и ракетных объектах в стране в конце июня и начале июля», - сказано в публикации на сайте телеканала.

Уточняется, что спутниковые снимки, оказавшиеся в распоряжении телеканала, говорят об активности на военном комплексе Парчин. Там якобы заметны признаки восстановительных работ после ударов США и Израиля.

Газета The New York Times ранее сообщила, что Иран оперативно восстановил несколько ядерных объектов после американских и израильских бомбардировок летом прошло года. Кроме того, в стране вновь наладили выпуск баллистических ракет, уверены опрошенные газетой эксперты.

По словам президента США Дональда Трампа, оставшийся у Ирана обогащенный уран надо немедленно передать американской стороне либо ликвидировать на месте. Он добавил, что уран может быть уничтожен и в другой приемлемой локации по согласованию с Исламской Республикой.