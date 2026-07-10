В Венгрии недовольные политикой Мадьяра вышли на митинг

Недовольные политикой венгерского премьер-министра Петера Мадьяра вышли на митинг в Будапеште. Несколько тысяч протестующих собрались перед резиденцией президента Венгрии Тамаша Шуйока.

«Если на замену Тамашу Шуйоку будет выбран другой человек, кем бы он ни был, какое уважение он будет иметь? Я тоже думаю - никакого. Как он сможет представлять интересы страны, даже за границей? Я тоже думаю - никак. И как он сможет выражать национальное единство? Я тоже думаю - никак», - передает РИА Новости слова бывшего президента Венгрии Яноша Адера.

Митингующие держали в руках венгерские флаги и плакаты с высказываниями в адрес Мадьяра и его партии «Тиса». Среди плакатов было изображение премьер-министра, поедающего кровоточащую надпись «Демократия».

Митинг организовали оппозиционные партии «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз» и Христианско-демократическая народная партия под девизом «Остановим произвол». Толпа высказывала критику в адрес Мадьяра. Люди призывали его к его отставке и выражали слова поддержки экс-премьеру Виктору Орбану.

Напомним, что Орбан обвинил Мадьяра в авторитаризме. По словам политика, он своими планами по поправкам в законодательство страны и попытками отстранить от должности Шуйока нарушает конституцию Венгрии.

Ранее Мадьяр призвал Шуйока уйти в отставку до 31 мая. Позднее он объявил о намерении снять с должности президента Венгрии и других представителей власти, если они не уйдут по собственному желанию.

Шуйок отказался подать в отставку по требованию Мадьяра. Он назвал выдвинутые ему обвинения оценочными и обратился в Венецианскую комиссию, консультативный орган при Совете Европы, с просьбой дать правовую оценку ситуации и помочь в ее разрешении.

Президента Венгрии избирает парламент на пятилетний срок. До этого ни одно новое правительство не требовало его отставки. Шуйок занимает этот пост с 2024 года.