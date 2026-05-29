Президент Венгрии отказался уходить по требованию нового премьера

Президент Венгрии Тамаш Шуйок отказался подать в отставку по требованию премьер-министра Петера Мадьяра. Об этом сообщила пресс-служба дворца Шандора.

В венгерской конституции нет положений о некомпетентности или недостойности, заявил президент. По его словам, эти понятия относятся к оценочной сфере и их обсуждать нельзя, так как это выходит за рамки его профессиональных обязанностей.

Шуйок обратился в Венецианскую комиссию, консультативный орган при Совете Европы, с просьбой дать правовую оценку ситуации и помочь в ее разрешении. Он подчеркнул, что требования об отставке по не поддающимся истолкованию причинам противоречат конституции и создают опасный прецедент.

Мадьяр призвал Шуйока уйти в отставку до 31 мая. Новый премьер утверждает, что тот не препятствовал «злоупотреблениям» предыдущего правительства во главе с Виктором Орбаном. Позднее глава «Тисы» объявил о намерении снять с должности президента Венгрии и других представителей власти, если они не уйдут по собственному желанию.

Орбан и его партия «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз» выступили в поддержку Шуйока и заявили, что требования Мадьяра ведут к узурпации власти. В стране началась кампания по сбору подписей в поддержку президента.

Президента Венгрии избирает парламент на пятилетний срок. До этого ни одно новое правительство не требовало его отставки. Шуйок пришел на этот пост в 2024 году.