Мадьяр показал револьвер, который ему подарил Эрдоган

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр и канцелярия президента Литвы Гитанаса Науседы опубликовали в своих соцсетях фото револьверов. Их подарил европейским лидерам на саммите НАТО в Анкаре президент Турции Реджеп Эрдоган.

«Необычный подарок от президента Эрдогана на саммите НАТО: револьвер Magnum с патронами, на котором выгравировано мое имя», - написал Мадьяр в соцсети X.

Накануне издание Politico сообщило, что служба безопасности главы Евросовета изъяла у лидеров ЕС подаренное Эрдоганом оружие для проверки. Турецкий лидер приготовил револьверы с именной гравировкой председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Антониу Коште и лидерам стран Евросоюза.

По словам европейских чиновников, подарки не соответствуют строгим ограничениям Бельгии и вряд ли Кошта и фон дер Ляйен будут хранить их лично. Британский премьер Кир Стармер и его коллега из Нидерландов Роб Йеттен, также получившие подарки от Эрдогана, заявили, что оставят свои «магнумы» перед отправкой домой. Они решили сначала сделать их небоеспособными в целях безопасности.