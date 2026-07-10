В Минздраве составили программу переподготовки нутрициологов

Минздрав РФ создал программу профессиональной переподготовки нутрициологов. Это следует из проекта приказа ведомства, о котором рассказывает ТАСС.

Ранее глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко пояснял, что нутрициологам необходимо профильное образование. Соответствующая медицинская специальность вошла в обновленный перечень Минздрава.

Согласно проекту министерства, врачи будут осваивать традиционные рационы питания и религиозные посты. Отдельно будет изучаться питание при неблагоприятных воздействиях окружающей среды. В программу войдет также модуль по основам технологии приготовления блюд здорового питания.

Специалистов обучат теории спортивного питания и биологически активных добавок. На практике они будут консультировать детей, взрослых и организованные коллективы по вопросам здорового питания. Также нутрициологи будут организовывать мероприятия по санитарно-гигиеническому просвещению населения в области здорового питания. Пройти программу профпереподготовки смогут люди с высшим и средним медицинским образованием.

Накануне министр здравоохранения РФ рассказал корреспонденту «Звезды», что к любым медицинским исследованиям надо относиться с глубоким пониманием рисков и необходимости, и ключевым здесь является мнение лечащего врача. Мурашко также отметил, что на сегодняшний день программа госгарантий расширяется практически ежегодно. В том числе речь идет и о вопросах расширения спектра исследований. По словам министра, ключевым звеном в подходе к медицинским исследованиям должен быть врач. Позиция «пойду сделаю себе то или иное исследование» без предварительной консультации со специалистом, по словам Мурашко, может быть даже опасной.

Президент Европейской ассоциации Anti-age-медицины Витторио Калабрезе объяснил «Звезде», что с помощью свойств нашего мозга можно остановить старение. Помогает эффект гормезиса, когда стресс или токсины в низких дозах оказывают позитивное воздействие. По его словам, этот адаптивный ответ универсален. Он наблюдается у всех биологических моделей - от растений до человека.