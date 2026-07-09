МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ученый рассказал, в чем польза стресса и токсинов в низких дозах

По словам президента Европейской ассоциации Anti-age-медицины, эффект гормезиса категорически важен для развития методик продления жизни.
Россина Бодрова Сергей Дьячкин 09-07-2026 12:24
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

С помощью свойств нашего мозга можно остановить старение - помогает эффект гормезиса, когда стресс или токсины в низких дозах оказывают позитивное воздействие. Об этом рассказал корреспонденту «Звезды» Россине Бодровой президент Европейской ассоциации Anti-age-медицины, профессор клинической биохимии, эксперт в области превентивной неврологии и здоровья мозга Витторио Калабрезе.

Ученый отметил, что вместе со своим старшим братом Эдвардом Калабрезе, живущим в США, вернул в научный оборот термин «гормезис». Он описывает положительный эффект, который может оказать на человеческий организм низкая доза токсического вещества либо слабый стресс. Этот адаптивный ответ универсален. Он наблюдается у всех биологических моделей - от растений до человека.

«Гормезис означает, что в низкой дозе что-то может быть полезным, а в высокой дозе - вредным. Ваш разум устроен так, и мозг контролирует здоровье человека, а не только ткани, связанные с мозгом», - объяснил ученый.

Калабрезе добавил, что с помощью свойств мозга можно гарантировать здоровое старение. Ученый привел пример. Если в паре влюбленных один постоянно признается в чувствах, а потом спрашивает: «Любишь ли ты меня?» - такая пара обречена на развод.

«Но если все будет в равновесии и, прежде всего, он будет демонстрировать вам свою любовь, иногда без слов, тогда ваш союз продлится вечно. Это и есть тот самый гормезис - низкая доза, высокая доза», - объяснил Калабрезе.

По словам ученого, это применимо в отношении лекарств и питания. Теперь стал известен механизм гормезиса, который включает в себя не только то, что ест человек, но и то, как он проводит свою жизнь, в том числе духовную. А особенно важно, с кем человек проводит свою жизнь.

«Неправильный человек может быть токсичнее, чем помидор, который не так хорош, как вы ожидаете. Поэтому это важно для страны, которая делает упор на долголетие. И мне очень нравится Россия, потому что у итальянцев и русских один и тот же романтизм, одинаковое понимание жизни сегодня и того, как мы представляем нашу жизнь в будущем», - заключил Калабрезе.

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее рассказывал, что в России начали проводить обследования для выявления факторов риска развития заболеваний и изменений в организме, способных привести к преждевременному старению. Глава Минздрава отметил, что центры здоровья уже оснащаются всем необходимым для исследований оборудованием. По его словам, в них также будут проводить индивидуальное и групповое профилактическое консультирование. Будут предлагаться программы по ведению здорового образа жизни и правильного питания. Помимо этого, сообщил министр, в центрах будет осуществляться диспансерное наблюдение лиц с факторами риска развития хронических болезней.

В прошлом году Мурашко призвал пересмотреть традиционные представления о старении, сделав акцент на продлении здоровой жизни и профилактике заболеваний с помощью современных технологий. Об этом он заявил на пленарной сессии  IV Национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение 2025» в Москве.

#Медицина #здоровье #ученый #стресс #продление жизни #наш эксклюзив #старение #мозг #токсины #гормезис
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 