Ученый рассказал, в чем польза стресса и токсинов в низких дозах

С помощью свойств нашего мозга можно остановить старение - помогает эффект гормезиса, когда стресс или токсины в низких дозах оказывают позитивное воздействие. Об этом рассказал корреспонденту «Звезды» Россине Бодровой президент Европейской ассоциации Anti-age-медицины, профессор клинической биохимии, эксперт в области превентивной неврологии и здоровья мозга Витторио Калабрезе.

Ученый отметил, что вместе со своим старшим братом Эдвардом Калабрезе, живущим в США, вернул в научный оборот термин «гормезис». Он описывает положительный эффект, который может оказать на человеческий организм низкая доза токсического вещества либо слабый стресс. Этот адаптивный ответ универсален. Он наблюдается у всех биологических моделей - от растений до человека.

«Гормезис означает, что в низкой дозе что-то может быть полезным, а в высокой дозе - вредным. Ваш разум устроен так, и мозг контролирует здоровье человека, а не только ткани, связанные с мозгом», - объяснил ученый.

Калабрезе добавил, что с помощью свойств мозга можно гарантировать здоровое старение. Ученый привел пример. Если в паре влюбленных один постоянно признается в чувствах, а потом спрашивает: «Любишь ли ты меня?» - такая пара обречена на развод.

«Но если все будет в равновесии и, прежде всего, он будет демонстрировать вам свою любовь, иногда без слов, тогда ваш союз продлится вечно. Это и есть тот самый гормезис - низкая доза, высокая доза», - объяснил Калабрезе.

По словам ученого, это применимо в отношении лекарств и питания. Теперь стал известен механизм гормезиса, который включает в себя не только то, что ест человек, но и то, как он проводит свою жизнь, в том числе духовную. А особенно важно, с кем человек проводит свою жизнь.

«Неправильный человек может быть токсичнее, чем помидор, который не так хорош, как вы ожидаете. Поэтому это важно для страны, которая делает упор на долголетие. И мне очень нравится Россия, потому что у итальянцев и русских один и тот же романтизм, одинаковое понимание жизни сегодня и того, как мы представляем нашу жизнь в будущем», - заключил Калабрезе.

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее рассказывал, что в России начали проводить обследования для выявления факторов риска развития заболеваний и изменений в организме, способных привести к преждевременному старению. Глава Минздрава отметил, что центры здоровья уже оснащаются всем необходимым для исследований оборудованием. По его словам, в них также будут проводить индивидуальное и групповое профилактическое консультирование. Будут предлагаться программы по ведению здорового образа жизни и правильного питания. Помимо этого, сообщил министр, в центрах будет осуществляться диспансерное наблюдение лиц с факторами риска развития хронических болезней.

В прошлом году Мурашко призвал пересмотреть традиционные представления о старении, сделав акцент на продлении здоровой жизни и профилактике заболеваний с помощью современных технологий. Об этом он заявил на пленарной сессии IV Национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение 2025» в Москве.