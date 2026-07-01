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Галибаф: иранская нефть продается на 20% дороже после снятия санкций США

По словам председателя парламента Ирана, «выручка за нее поступает на счета».
Вероника Левшина 01-07-2026 00:25
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости

Иранская нефть стала продаваться на 20% дороже после приостановки действия санкций США. Об этом заявил председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

«Некоторые говорили, что снятие санкций - это несбыточное обещание. Однако санкции были сняты, и теперь иранская нефть продается на 20% дороже, а выручка за нее поступает на счета», - цитирует иранская гостелерадиокомпания.

Напомним, США выдали лицензию на производство, поставки и продажу нефти, нефтепродуктов и нефтехимии из Ирана до 21 августа. Уточняется, что от санкционного режима освобождаются поставки или отгрузки энергоресурсы иранского происхождения. В том числе речь идет о сделках с участием судов, находящихся в санкционных списках.

Ранее Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи раскрыл итоги переговоров с делегацией США при участии Пакистана и Катара. Эмбарго на экспорт нефти и нефтехимических товаров из Ирана приостановлено, морская блокада снята, часть замороженных иранских активов разморожена. Также был запущен масштабный план экономического восстановления и развития Ирана.

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