США выдали лицензию на продажу нефти из Ирана до 21 августа

США выдали лицензию на производство, поставки и продажу нефти, нефтепродуктов и нефтехимии из Ирана до 21 августа. Об этом заявило Управление по контролю за иностранными активами Минфина Соединенных Штатов.

Уточняется, что от санкционного режима освобождаются поставки или отгрузки нефти, нефтехимической продукции или нефтепродуктов иранского происхождения. В том числе речь идет о сделках с участием судов, находящихся в санкционных списках.

В опубликованном документе говорится, что разрешены и сделки по поставке вышеперечисленной продукции в США. Любые платежи, причитающиеся Исламской Республике, иранскому правительству или любому заблокированному лицу могут осуществляться в американских долларах.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи раскрыл итоги переговоров с делегацией США при участии Пакистана и Катара. По его словам, благодаря усилиям посредников удалось достичь прогресса в урегулировании конфликта в Ливане. Эмбарго на экспорт нефти и нефтехимических товаров из Ирана приостановлено, морская блокада снята, часть замороженных иранских активов разморожена.

Американскую делегацию на переговорах в швейцарском Бюргенштоке возглавил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Кроме того, туда прибыли спецпредставитель президента Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Иранскую сторону представлял Мохаммед Багер Галибаф. В состав делегации из Тегерана также вошли глава МИД Ирана и представители силовых, финансовых и нефтяных ведомств.