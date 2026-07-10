В Монако рассказали о состоянии раненого при взрыве олигарха Ермолаева

Улучшается состояние пострадавшего при взрыве в Монако украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Об этом сообщил генпрокурор княжества Стефан Тибо, передает BFMTV. Однако, по его словам, олигарх еще не полностью восстановился и не готов к опросу следователей.

Получившая тяжелые травмы подруга Ермолаева Анна Насобина чувствует себя немного лучше, но остается в критическом состоянии. Кроме того, в больнице находится раненый ребенок, отметил генпрокурор.

Следователи пока не выяснили мотивы нападения. По словам Тибо, специалисты ведут расследование во всех возможных направлениях и ничего не исключают.

Вадим Ермолаев - украинский предприниматель, с 2023 года находящийся под санкциями Киева. Вечером 29 июня взрыв произошел у входа в жилой дом в Монако. Пострадали Ермолаев и его подруга Насобина, которой ампутировали обе ноги. Также был ранен 13-летний подросток.

Основной подозреваемой в деле стала 39-летняя украинка Анастасия Березовская. Позднее ее тело с огнестрельными ранениями было обнаружено под Киевом. По подозрению в ее убийстве на Украине задержали двоих. Это офицер ГУР Минобороны Украины и бывший сотрудник силовых структур. Адвокат одного из задержанных заявил, что они выполняли задание, но их подставили.