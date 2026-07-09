NourNews: АЭС в Бушере не пострадала во время атаки США

Атомная электростанция в иранской провинции Бушер не пострадала в результате удара США. Об этом сообщило агентство NourNews, ссылаясь на источник.

«Нападение на Бушер сегодня вечером не причинило никакого ущерба атомной электростанции. Нет причин для беспокойства», - сказано в сообщении.

Однако два снаряда, предположительно выпущенные американо-израильскими силами, попали в город Бушер. Кроме того, сообщается о взрывах на острове Абу-Муса и в иранских городах Чабахар, Конарак, Сирик и Бендер-Аббас. В последнем ПВО вели огонь по целям в небе над городом.

Три линии электропередачи даже вышли из строя в Чабахаре из-за ударов. В то время как система противовоздушной обороны Ирана перехватила и уничтожила американский беспилотник на юге страны.

Заместитель главнокомандующего иранской армией контр-адмирал Хабиболла Сайяри ранее заявил, что Иран подготовит для военнослужащих американской армии «настоящий ад», если президент США Дональд Трамп решится на наземную операцию. Он отметил, что противник делает много «громких заявлений», но американцы все равно «не осмеливаются» высадить свои силы на побережье Ирана.