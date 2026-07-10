«Герань-4» подожгла логистический центр ВСУ в Запорожье

Российские операторы беспилотных летательных аппаратов подожгли логистический центр ВСУ. Об этом сообщил источник «Звезды».

Отмечено, что в ходе удара применялись реактивные ударные беспилотники «Герань-4». Логистический центр врага был оборудован на складе компании Fozzy Group. Он находился в Шевченковском районе города Запорожье.

Источник «Звезды» отметил, что пораженный склад использовался противником для доставки и хранения компонентов беспилотных летательных аппаратов. Он располагался по координатам 47.845093, 35.26175.

Ранее сообщалось, что российские «Герани» ударили по топливным резервуарам Одесского припортового завода. Тепловые сигнатуры из космоса подтверждают, что в районе цели возник пожар. А другая «Герань» устроила пожар на нефтебазе в Киевской области. Там тоже произошло возгорание после российского удара.