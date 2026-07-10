Крупнейший латвийский железнодорожный грузоперевозчик LDz Cargo объявил о масштабном сокращении персонала. С 1 августа компания планирует уволить почти 30% сотрудников, сообщает RT.

Как объяснил один из работников предприятия, ухудшение ситуации началось задолго до объявления о сокращениях. Он отметил, что руководство убеждало коллектив, что трудности носят временный характер, и рассчитывало компенсировать потерю российского рынка новыми контрактами, но эти планы не оправдались.

«Сначала работникам обещали, что нужно потерпеть немного. "Без России не пропадем", - говорили начальники. Надеялись заключить другие договоры, но ничего у них не вышло, лучше ситуация не стала», - рассказал собеседник телеканала.

Он также утверждает, что после введения санкций против России сотрудники лишились возможности дополнительного заработка. По его словам, уже несколько лет работники получают только оклад без премий, а сохранить рабочее место удалось главным образом тем, кто согласился перейти на менее оплачиваемые должности.

Ранее заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что участие Латвии в ударах по российским территориям не останется без последствий. Он также подчеркнул, что Прибалтика играет с огнем, предоставляя свою территорию для враждебных антироссийских действий.