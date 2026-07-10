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Экипаж Су-34 в ночном вылете ликвидировал дроноводов ВСУ

Удар наносился авиационными бомбами, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции.
10-07-2026 17:55
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении украинского места запуска беспилотников вместе с личным составом ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34. 

Авиационный удар наносился в интересах группировки войск «Запад», уточнили в МО РФ. Летчики применили бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Авиабомбы летели по заранее заданным координатам.

Отмечено, что удар наносился в ночное время. Когда бомбы отделились от пилонов, экипаж развернул самолет и благополучно вернулся на аэродром вылета. Об успешном уничтожении намеченной цели сообщила разведка. 

Ранее сообщалось, что ВКС России уничтожили пункт управления дронами врага, замаскированный в лесополосе. Уточняется, что авиаудар наносился в районе населенного пункта Рубленое в Харьковской области. Летчики применили фугасные авиабомбы, оборудованные УМПК.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #су-34 #спецоперация #УМПК
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