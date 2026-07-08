Навроцкий не хочет видеть Зеленского из-за скандала с героизацией нацистов

Президент Польши Кароль Навроцкий не хочет встречаться с Владимиром Зеленским из-за того, что тот героизирует нацистских преступников, зверски убивавших поляков. Об этом заявил глава бюро международной политики канцелярии польского лидера Марчин Пшидач.

«Нет такой непосредственно запланированной встречи. В то же время в ходе сегодняшнего ужина, скорее всего, будет Зеленский, хоть Украина и не является членом НАТО», - сказал Пшидач.

Со слов польского чиновника, Зеленский сам неоднократно отказывался от прямых контактов с президентом Польши. Ему предлагали и созвониться, и приехать в Варшаву.

«Если украинская сторона желает встретиться, то для этого были возможности. Были предложения телефонного контакта, позже было предложение конкретного визита в Варшаву, была установлена дата. От обеих этих предложений украинская сторона отказалась», - добавил Пшидач.

Глава бюро международной политики Польши подчеркнул, что важна не просто встреча ради встречи. Переговоры должны принести какие-то позитивные результаты. Пшидач напомнил, что недавний визит в Польшу главы МИД Украины Андрея Сибиги и его встреча с польским министром иностранных дел Радославом Сикорским не принесли положительных результатов.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Дональд Туск ждет первого шага от украинских властей после скандала прославлением нацистских преступников. С его слов, украинская сторона уже предпринимает определенные попытки урегулирования, но они недостаточно четкие, и Польше хотелось бы услышать более однозначную позицию.