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Путин: Киев заплатит за свои преступления в Курской области утратой территорий

Одной из главных целей ВС РФ сегодня является создание зоны безопасности вдоль границ России.
Тимур Юсупов 28-06-2026 22:28
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал, что Киев заплатит за свои преступления в Курской области утратой территорий. Соответствующее заявление прозвучало из уст главы государства в ходе беседы с журналистом Павлом Зарубиным.

Как отметил российский лидер, на данный момент целью для ВС РФ является создание вдоль границ страны зоны безопасности.

«Эта задача была поставлена после вторжения ВСУ в Курскую область и продолжающихся атак на наши приграничные. Украинский режим заплатит за свои преступления на Курской земле утратой территории. которые нужны нам для создания зоны безопасности в приграничье», - заявил президент.

Глава государства также упомянул, что ВС РФ хорошим темпом двигаются к Славянску.

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