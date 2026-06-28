Президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал, что Киев заплатит за свои преступления в Курской области утратой территорий. Соответствующее заявление прозвучало из уст главы государства в ходе беседы с журналистом Павлом Зарубиным.

Как отметил российский лидер, на данный момент целью для ВС РФ является создание вдоль границ страны зоны безопасности.

«Эта задача была поставлена после вторжения ВСУ в Курскую область и продолжающихся атак на наши приграничные. Украинский режим заплатит за свои преступления на Курской земле утратой территории. которые нужны нам для создания зоны безопасности в приграничье», - заявил президент.

Глава государства также упомянул, что ВС РФ хорошим темпом двигаются к Славянску.