AD: слова Трампа о лицензии на Patriot для Киева создали проблемы США

Заявление главы Белого дома Дональда Трампа о лицензии на производство Patriot на Украине создает новые проблемы для США. Об этом пишет итальянское издание AntiDiplomatico.

«Это заявление встретило сильный скептицизм со стороны многих американских аналитиков», - отмечается в публикации.

По мнению аналитиков, такая мера окажет минимальное влияние на текущий конфликт. Вместо этого может создать новые риски для национальной безопасности самих Соединенных Штатов.

Издание цитирует Дженнифер Кавану, директора отдела военного анализа в организации Defense Priorities. По ее мнению, предоставление киевскому режиму лицензии на производство ракет может раскрыть конфиденциальную информацию о системах Patriot. Это увеличит риск попадания стратегических технологий в руки других стран. Кроме того, издание подчеркивает, что если заводы и будут построены, то они станут важной целью для ударов.

По мнению авторов материала, инициатива Трампа рискует остаться не решением военных проблем Киева, а политическим заявлением. Преимущества от него будут ограниченными, а стратегические издержки потенциально высокими.

Ранее директор программы «Большая стратегия» Института Куинси Джордж Биб заявил, что это решение американского президента мало поможет в решении проблем Украины с ПВО. По его словам, Киеву потребуется много месяцев, чтобы построить производственный объект. Кроме того, стране придется передислоцировать многие существующие батареи Patriot с их нынешних позиций на этот новый объект.

До этого Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским намекнул, что США намерены предоставить Украине лицензию на производство ракет для систем Patriot. По его словам, стороны это обсудят. Президент США добавил, что «это оборонительное вооружение», которое ему «кажется более предпочтительным, чем наступательное». В конце мая Зеленский направил обращение к американскому лидеру и Конгрессу США с просьбой о дополнительных поставках систем противовоздушной обороны и ракет. Это было вызвано нехваткой боеприпасов у ВСУ. Позже он заявил, что получил ответ, но не сказал, какой именно.