Трамп допустил передачу Киеву лицензий на производство ракет Patriot

Президент США Дональд Трамп заявил, что за последние недели в разрешении украинского конфликта был достигнут значительный прогресс. Об этом американский лидер сказал на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

«Считаю, что за последние пару недель мы добились значительного прогресса, и посмотрим, как все будет развиваться дальше», - отметил глава Белого дома.

Он также подчеркнул, что и российское руководство, и Киев заинтересованы в урегулировании конфликта.

Кроме того, Трамп намекнул, что США намерены предоставить Украине лицензию на производство ракет для систем Patriot. По его словам, стороны это обсудят. Президент США добавил, что «это оборонительное вооружение», которое ему «кажется более предпочтительным, чем наступательное».

В конце мая Зеленский направил обращение к американскому лидеру и Конгрессу США с просьбой о дополнительных поставках систем противовоздушной обороны и ракет. Это было вызвано нехваткой боеприпасов у Вооруженных сил Украины. Позже он заявил, что получил ответ, но не сказал, какой именно.