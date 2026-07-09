RS: передача Киеву лицензии на Patriot создаст риски для нацбезопасности США

Заявление главы Белого дома Дональда Трампа о предоставлении Киеву лицензии на производство ракет Patriot не уменьшит дефицит противовоздушной обороны Украины, но создаст значительные риски для национальной безопасности США. Об этом пишет издание Responsible Statecraft.

«Нет, это не "круто". Это глупый и слабый способ показать себя великодушным, когда ты знаешь, что: а) украинцы не успеют их построить, чтобы это что-то изменило, б) войну с Россией никогда не выиграть на поле боя. Это пустая трата ресурсов. И это не стоит риска», - говорится в материале.

Автор текста ссылается на слова директора программы «Большая стратегия» Института Куинси Джорджа Биба. Он считает, что это решение американского президента мало поможет в решении насущных проблем Украины с противовоздушной обороной.

По его словам, Киеву потребуется много месяцев, чтобы построить производственный объект. Кроме того, стране придется передислоцировать многие существующие батареи Patriot с их нынешних позиций на этот новый объект.

«Интересно, был ли Трамп в курсе. Зеленский начал продвигать эту идею этой весной как альтернативу ожиданию, пока их отправят США», - отмечается в статье.

Напомним, американский президент Дональд Трамп намекнул, что США намерены предоставить Украине лицензию на производство ракет для систем Patriot. Он заявил, что за последние недели в разрешении украинского конфликта был достигнут значительный прогресс.