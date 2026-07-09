МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ нанесли удары по АЗС в Славянске и Днепропетровской области

Российские военнослужащие применили беспилотные летательные аппараты для поражения целей.
09-07-2026 10:31
© Фото: Социальные сети

Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по двум автозаправочным станциям на подконтрольной Украине территории. Об этом сообщил источник «Звезды». Кадры объективного контроля и фотографии последствий опубликовали очевидцы на украинских ресурсах.

По данным источника, 9 июля FPV-дрон атаковал АГЗС «Жэта» в Славянске Донецкой области. После удара на территории заправки вспыхнул мощный пожар.

Кроме того, утром 9 июля российский беспилотник нанес удар по автозаправочной станции «Укрнафта» в Солонянском районе Днепропетровской области. Украинские ресурсы опубликовали повреждения, на пораженной цели и обломки дрона.

Ранее ВС РФ поразили новые объекты инфраструктуры, использовавшиеся в интересах противника, в Харькове и Одессе.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #бпла #дроны #АЗС #Огневое поражение
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 