Пользователи иностранных сим-карт пожаловались, что блокировки уже не обойти

Владельцы сим-карт иностранных операторов больше не могут получать доступ к сайтам и сервисам, заблокированным в России. К такому выводу пришли «Известия», ссылаясь на информацию от пользователей подобных карт.

В материале говорится, что ранее роуминговое подключение, при котором выход в интернет фактически происходил через инфраструктуру зарубежных телеком-операторов, позволял обходить действующие в нашей стране ограничения. Но сейчас этот способ перестал работать.

Вместе с тем, как утверждает издание, доступ по-прежнему сохраняется к сервисам, которые сами прекратили работу в России, например, к некоторым зарубежным нейросетям.

В Минцифры заявили «Известиям», что к роуминговому интернет-трафику зарубежных абонентов при работе в сетях операторов связи РФ применяется общий режим фильтрации, действующий на территории страны. Речь идет не об отключении интернета, а об ограничении доступа к ресурсам, заблокированным за нарушение российских законов.

Ранее замдиректора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин прокомментировал, как повлияет на пользователей запрет владельцам российских сайтов и приложений предлагать пользователям авторизацию через зарубежные сервисы, в том числе Google и Apple ID. По его словам, миллионы людей регистрировались на сервисах, в том числе на «Госуслугах», через зарубежные почтовые сервисы. Если у пользователя только такая почта, доступ не закроется полностью. С «Госуслугами» ситуация сложнее из-за необходимости верификации личности. Эксперт предположил, что при попытке входа через недоступные зарубежные сервисы появится окно с предложением подтвердить личность другим способом - через номер телефона, центр с паспортом или иным образом.

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Ольга Леонова объяснила, что, если долго не пользоваться сим-картой, номер могут заблокировать и продать другому абоненту, из-за чего есть риск потери доступа к «Госуслугам» и банковским приложениям. Оператор имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, если абонент в течение шести месяцев не пользуется услугами и не оплачивает их. Однако сначала будет направлено письмо с уведомлением.