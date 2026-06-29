Россиянам рассказали, в каких случаях блокируется сим-карта

Если долго не пользоваться см-картой, номер могут заблокировать и продать другому абоненту, из-за чего есть риск потери доступа к Госуслугам и банковским приложениям. Об этом в интервью «Прайм» рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Леонова.

Оператор имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, если абонент в течение шести месяцев не пользуется услугами и не оплачивает их. Однако сперва будет направлено письмо с уведомлением.

«После того как сим-карта заблокирована, номер поступает в свободную продажу. На законодательном уровне для операторов связи нет запрета на продажу номера», - объяснила Леонова.

У разных операторов различаются сроки блокировки. Если абонент знает, что номер долго не будет использоваться, и хочет его сохранить, есть возможность воспользоваться услугой оператора по сохранению номера.

Леонова отметила, что номер могут заблокировать в случае превышения лимита сим-карт: для россиян - свыше 20, для иностранцев - более десяти. В таком случае операторы имеют право заблокировать «лишние» номера.

Также с сентября 2025 года оператор обязан приостановить операции по возврату аванса на счете, если на него наложен арест по решению правоохранительных органов.

Если заблокированный номер был привязан к банку или Госуслугам, восстановить доступ можно, во-первых, попробовав вернуть номер у оператора. Если прошло менее шести месяцев и номер еще не продали, оператор может его восстановить, после чего необходимо зайти в настройки безопасности и обновить привязки. Во-вторых, можно лично обратиться в офис банка и сменить номер телефона, привязанный к карте, а также личность прийти в офис МФЦ и поменять номер.

Леонова предупредила, что во время ожидания восстановления нельзя сообщать коды из СМС, PIN- или PUK-коды, чтобы избежать обмана мошенников.

Ранее Минцифры России сообщило о блокировке сим-карт после возвращения из-за границы. Для разблокировки придется подтвердить, что они используются человеком, а не встроены в беспилотник.