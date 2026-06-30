Эксперт: запрет на авторизацию через Google касается владельцев сайтов

Владельцы российских сайтов и приложений не смогут предлагать пользователям авторизацию через зарубежные сервисы, в том числе Google и Apple ID, с 6 июля. За нарушение им грозят штрафы. Заместитель директора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин объяснил, как изменения повлияют на пользователей.

«Изменения, которые вступят в силу с 6 июля, они направлены в первую очередь не на самих пользователей, не на граждан, а на те юридические лица, которые предоставляют доступ», - сказал специалист.

По его словам, миллионы людей регистрировались на сервисах, в том числе на «Госуслугах», через зарубежные почтовые сервисы. Если у пользователя только такая почта, доступ не закроется полностью.

«Во-первых, должен быть второй вариант для доступа через номер телефона, либо, я думаю, что останется возможность пользователя через техподдержку получить альтернативный способ, например, указать другую почту, пройти процедуру верификации», - подчеркнул Девяткин.

С «Госуслугами» ситуация сложнее из-за необходимости верификации личности. Эксперт предположил, что при попытке входа через недоступные зарубежные сервисы появится окно с предложением подтвердить личность другим способом - через номер телефона, центр с паспортом или иным образом. Девяткин отметил, что многие пользователи уже привязали вход через российские сервисы, несмотря на использование зарубежной почты. Он призвал наблюдать за практикой применения закона.

Эксперт связал запрет с тенденцией к цифровому суверенитету. Страны стремятся снизить зависимость от зарубежных компаний при использовании государственных сервисов.

«Необходима определенная безопасность от зарубежных каких-то компаний. Мы же не понимаем, куда уходят эти данные, когда они поступают на тот же Gmail», - объяснил Девяткин.

Ранее россиянам рассказали, в каких случаях блокируется сим-карта. Если долго не пользоваться сим-картой, номер могут заблокировать и продать другому абоненту, из-за чего есть риск потери доступа к «Госуслугам» и банковским приложениям.