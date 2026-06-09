Вэнс заявил, что США заключат сделку с Ираном независимо от Израиля

США будут добиваться сделки с Ираном, даже если это не нравится Израилю. Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в эфире Fox News.

Переговоры между Штатами и Исламской Республикой идут с начала апреля, когда стороны договорились о прекращении огня. Однако затянувшийся процесс не устраивает Тель-Авив. Израиль боится, что сделка не будет учитывать его интересы, из-за чего всячески нарушает уже существующие договоренности.

Так, на прошлой неделе Тель-Авив возобновил нападения на Ливан, а накануне нанес удары по территории Ирана. Эти действия вызвали недовольство американского лидера Дональда Трампа, который пригрозил израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, что оставит его «один на один с Ираном», если страна не прекратит атаки. Что касается позиции США по отношению к Ирану, то она остается неизменной.

«Я думаю, что президент Трамп четко дал понять, что, хотя у Израиля, очевидно, есть свои цели, главная цель США в отношении Ирана - гарантировать, что у Ирана не будет ядерного оружия. Думаю, он прав, мы можем достичь долгосрочного урегулирования иранской ядерной сделки», - сказал Вэнс.

Ранее Дональд Трамп объявил, что соглашение с Ираном будет заключено в ближайшие две недели. Он считает, что в течение этого времени американцы смогут объявить о достижении полной победы. Глава Белого дома заявил, что Иран якобы готов выполнить все требования Соединенных Штатов, включая отказ от разработки ядерного оружия.