Трамп пообещал «полную победу» над Ираном в течение двух недель

Дональд Трамп объявил, что соглашение с Ираном будет заключено в ближайшие две недели. Об этом президент США сказал в ходе телеконференции.

По его мнению, в течение следующих двух недель американцы смогут объявить о достижении полной победы. Он подчеркнул, что США «выигрывают эту битву» и произойдет в ближайшее время.

Трамп отметил, что Иран якобы готов выполнить все требования США. В том числе, отказаться от разработки ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что американский лидер рассматривает возможность отправки спецназа в Иран, если переговоры о прекращении конфликта не приведут к желаемому результату. США рассматривают два возможных сценария: возобновление военных действий или продолжение морской блокады иранских портов. При этом Трамп считает морскую блокаду более эффективной, чем военные операции.

Президент США неоднократно заявлял, что Вашингтон и Тегеран близки к заключению соглашения. В начале июня он говорил, что на согласование договора об отказе иранской стороны от ядерного оружия ушло две недели.