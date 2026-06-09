Объявлен стартовый состав сборной России на матч с Тринидадом и Тобаго

Стал известен стартовый состав сборной России по футболу на товарищеский матч против команды Тринидада и Тобаго. Полный состав команды опубликован на официальном аккаунте в Telegram.

С первых минут на поле выйдут: Антон Митрюшкин, Мингиян Бевеев, Евгений Морозов, Александр Сильянов, Илья Вахания, Никита Кривцов, Иван Обляков, Алексей Батраков, Алексей Миранчук, Иван Сергеев и Лечи Садулаев. Капитаном будет Обляков.

Встреча пройдет в Калиниграде на стадионе «Ростех Арена». Она начнется в 20:00 по московскому времени.

В рейтинге ФИФА Россия сейчас занимает 35-е место. Тринидад и Тобаго - на 101-м. Команда Валерия Карпина с 2022 года проводит только товарищеские матчи - ФИФА и УЕФА отстранили ее от своих турниров.

В конце мая наши футболисты получили серебряные медали по окончании товарищеского матча против команды Египта. Игра закончилась со счетом 0:1.

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в беседе со «Звездой» объяснил, что вопрос о возвращении нашего футбола на международную арену может быть рассмотрен на конгрессе ФИФА, если президент федерации Джанни Инфантино будет последователен. Если он выступит на Совете с предложением о снятии санкции с российских спортсменов, его поддержат. По мнению почетного президента РФС, такая ситуация вполне реальна.