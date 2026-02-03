Колосков: для снятия санкций с команд из РФ нужна последовательность Инфантино

Вопрос о возвращении нашего футбола на международную арену может быть рассмотрен на конгрессе ФИФА, если президент федерации Джанни Инфантино будет последователен. Такое мнение выразил в беседе со «Звездой» почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Колосков пояснил, что решение о санкциях принимал Совет Международной федерации футбола, в него входят 37 человек. Накануне конгресса ФИФА этот Совет проведет свое очередное заседание. Совет - это высший орган организации между конгрессами, определяющий стратегию развития футбола. В его состав входят сам президент федерации, вице-президенты и члены от шести конфедераций. Они принимают ключевые решения, включая выбор стран-хозяев турниров и изменения правил.

«Если Инфантино будет последователен в своих действиях, он может поставить там этот вопрос в повестку дня и его будут обсуждать», - подчеркнул Колосков.

Он добавил, что, если президент футбольной федерации выступит на Совете с предложением о снятии санкции с российских спортсменов, его поддержат. По мнению почетного президента РФС, такая ситуация вполне реальна.

«Главный вопрос - это все-таки снятие санкций», - отметил Колосков.

Но он объяснил, что существует и второй вопрос, технический. Каким образом и когда будут допущены к соревнованиям не только мужская сборная по футболу России, но и молодежная сборная, и женская сборная, и футбольные клубы нашей страны.

«Второй вопрос наиболее сложный, потому что он потребует согласие на участие наших сборных и клубных команд от участников из Европы», - пояснил почетный президент РФС.

Колосков считает, что многие спортивные функционеры в ЕС настроены негативно по отношению к снятию санкций с России. Это связано не с футболом, а с политическими тенденциями в Евросоюзе.

Ранее президент ФИФА заявил, что организация должна будет рассмотреть отмену введенного в 2022 году запрета на выступление в соревнованиях футбольных команд из России. Инфантино считает, что принятые меры организации против российского футбола «не позволили ничего добиться», а только лишь добавили «больше озлобленности, ненависти». Поэтому ФИФА должна изменить правила так, чтобы ее руководство «никогда не смогло запретить какой-либо стране играть в футбол из-за действий ее политических лидеров».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствует слова Инфантино по поводу возвращения российских футболистов на международный уровень. В Москве надеются, что рано или поздно в организации состоится обсуждение данного вопроса. Песков добавил, что «давно пора подумать» о возвращении российского футбола, и призвал не политизировать спорт, футбол и идеи олимпизма.