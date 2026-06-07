Глава киевского режима Владимир Зеленский, заявлявший, что его «козырями» были люди, поднял ставки в «казино войны» до масштабов будущего Украины на поколения вперед. Такое заявление опубликовала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова обратила внимание на слова Зеленского. Ранее он сказал, что живые люди - «смелые и умные граждане» - якобы являются главными «картами» Украины.

«Ключевые слова - были, люди, карты», - отметила Захарова.

Она добавила, что Зеленский организовал беспощадную «могилизацию смелых и умных». По словам Захаровой, глава киевского режима «продул» собственный народ в карты, превратив людей в свои «шестерки».

«Война для него - казино, в котором на кон ставятся жизни миллионов и обещания мира конвертируются в миллиарды долларов», - указала представитель МИД РФ.

Захарова добавила, что Зеленский вновь запросил у Лондона оружие и деньги для превращения украинского народа в пушечное мясо. Она сравнила его поведение с повадками «загнанного в угол наркомана», который в очередной раз прибежал к своим покровителям за «новой дозой».

«Банковой банковать уже нечем - заложено все на несколько поколений вперед», - заключила Захарова.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков до этого обратил внимание, что у Владимира Зеленского не получается строить из себя «Рэмбо». По словам Пескова, если бы он хотел передать письмо - передал бы, а не использовал бы вместо этого «мегафон».

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал письмо Зеленского президенту Владимиру Путину неуклюжей провокацией. Об этом он сказал на заседании Совета Безопасности ООН. Российский дипломат заявил, что письмо, опубликованное Зеленским на прошлой неделе, не является мирной инициативой. Небензя подчеркнул, что это попытка Киева сорвать переговоры по урегулированию конфликта.