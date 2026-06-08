Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал письмо Владимира Зеленского президенту Владимиру Путину неуклюжей провокацией. Об этом он сказал на заседании Совета Безопасности ООН.

Российский дипломат заявил, что письмо, опубликованное Зеленским на прошлой неделе, не является мирной инициативой. Небензя подчеркнул, что это попытка Киева сорвать переговоры по урегулированию конфликта.

В письме Зеленский резко критиковал Путина, при этом предложил начать прямой диалог и встретиться на нейтральной территории. В качестве площадки он назвал Швейцарию, Турцию или страны Ближнего Востока.

Путин прокомментировал это обращение на пленарном заседании ПМЭФ, отметив хамский тон Зеленского. Он подчеркнул, что контакты на высшем уровне возможны только после достижения договоренностей профильными специалистами. Путин также призвал Зеленского не бояться идти на выборы, отметив, что удержание власти вне конституционных рамок является узурпацией.

Российский лидер указал на теракт в Старобельске как одно из препятствий к диалогу с Украиной. Он отметил, что, с одной стороны, Киев пытался договориться о встрече, а с другой - наносил удары по студентам в Луганской Народной Республике. Завершая комментарии к письму Зеленского, Путин обратился к российским военнослужащим, призвал их работать дальше и отметил, что вся страна гордится ими и надеется на них.