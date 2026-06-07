МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков заявил о тщетных попытках Зеленского строить из себя Рэмбо

Песков отметил, что Зеленский не соответствует образу.
Глеб Владовский 07-06-2026 15:54
© Фото: Stefano Costantino Keystone Press Agency Globallookpress

У украинского лидера Владимира Зеленского не получается строить из себя Рэмбо. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Зеленский не соответствует этому образу от слова совсем.

«Он (Зеленский - Прим. ред.) хочет, но не напоминает (Рэмбо - Прим. ред.). Если хочешь передать письмо - передай. Если используешь мегафон - не называй это письмом», - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев заявил, что открытое письмо Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину с предложением о личной встрече не свидетельствует о готовности Киева к мирному урегулированию конфликта.

#Украина #Владимир Зеленский #Дмитрий Песков #джон рэмбо
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
УБИМ. Три машины в одной броне
2
Наземные беспилотники инженерных войск
3
БПЛА для войск БПС
4
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
5
Боевая подготовка призывников
6
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
7
Морской политех
8
Беспилотинки. Мировые тренды
9
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
10
Главное управление боевой подготовки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 