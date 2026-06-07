Песков заявил о тщетных попытках Зеленского строить из себя Рэмбо

У украинского лидера Владимира Зеленского не получается строить из себя Рэмбо. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Зеленский не соответствует этому образу от слова совсем.

«Он (Зеленский - Прим. ред.) хочет, но не напоминает (Рэмбо - Прим. ред.). Если хочешь передать письмо - передай. Если используешь мегафон - не называй это письмом», - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев заявил, что открытое письмо Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину с предложением о личной встрече не свидетельствует о готовности Киева к мирному урегулированию конфликта.