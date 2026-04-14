Отряд ТОФ провел учения с артиллерийскими стрельбами в Южно-Китайском море

Выполнение отрядом кораблей ТОФ задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе проводится в рамках плана дальнего похода.
14-04-2026 05:00
© Фото: Пресс-служба Тихоокеанского флота © Видео: Пресс-служба Тихоокеанского флота

В Южно-Китайском море отряд кораблей ТОФ в составе корветов «Совершенный» и «Резкий» провел комплексные учения с артиллерийскими стрельбами и применением палубных вертолетов Ка-27. Об этом сообщила Пресс-служба Тихоокеанского флота.

Экипажи корветов отработали задачи ведения морского боя с условным противником. Корветы провели артиллерийские стрельбы из артустановок А-190 по имитированной морской цели, обозначающей корабль условного противника.

Во время условного морского боя расчеты зенитной артиллерии и крупнокалиберных пулеметов отразили атаки роботизированных средств: безэкипажных катеров и БПЛА. На втором этапе экипажи базирующихся на корветах вертолетов Ка-27 осуществили разведывательные полеты в море, используя оборудование для поиска подводных целей.

После совместного маневрирования с обнаружением вражеской субмарины корабельные расчеты корвета «Резкий» условно применили по подводной цели противолодочное оружие. Учение завершилось тренировками по борьбе за живучесть.

Ранее стало известно, что отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов «Совершенный» и «Резкий» прибыл в порт Сиануквиль Королевства Камбоджа с деловым заходом. Представители военно-морских сил Королевства Камбоджа встретили на причале российских военных моряков. Также корабли РФ посетил посол России Анатолий Боровик.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.

#Ка-27 #Южно-Китайское море #тоф #Учение #артиллерийские стрельбы #палубные вертолеты
