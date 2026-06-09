В Польше заявили, что страна не будет «дешевой проституткой» для Киева

Польша больше не будет «бесплатной перевалочной станцией» и «дешевой проституткой» в отношениях с Украиной. Об этом заявил экс-премьер республики Лешек Миллер.

«Я считаю, что это (лишение Владимира Зеленского польского ордена. - Прим. ред.) была хорошая возможность четко сказать украинцам: <...> если кто-то преступник, то его и будут называть преступником. Польша не бесплатный тыл для этого конфликта и не бесплатная перевалочная станция. Она не дешевая проститутка!» - возмутился политик в эфире телеканала WolnośćTV.

Он считает, что если Польша проявит нерешительность в лишении Зеленского высшей польской награды - ордена Белого орла, то украинская сторона воспримет это как слабость. Поэтому президент Навроцкий после объявления решения лишить этой награды Зеленского не может передумать, потому что это станет очередным сигналом для Киева, что с поляками можно делать все что угодно.

«Можно ими пренебрегать, можно унижать, можно обходить их стороной. Они все равно ничего не сделают. Это будет истолковано так, что поляки, как обычно, боятся бросить вызов Киеву», - объяснил Миллер.

Ранее стало известно, что Польша может лишить Украину оружейного транзита через ключевой логистический хаб в Жешуве из-за политики Киева по героизации деятелей УПА*. Из-за этого Зеленский начал летать в Европу через Молдавию, о причинах смены маршрута официально не сообщалось. До этого польский лидер Кароль Навроцкий заявлял, что рассмотрит возможность лишения Зеленского ордена Белого орла.

* Украинская повстанческая армия (УПА) - украинская организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории Российской Федерации.