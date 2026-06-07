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Экс-разведчик США предупредил о возможном распаде НАТО

Россия выступает в роли врага, которого пытаются использовать для оправдания существования НАТО, заявил Скотт Риттер.
Владимир Рубанов 09-06-2026 01:47
© Фото: Jens BÃ¼ttner DPA, Global Look Press

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил РИА Новости, что НАТО находится в кризисе. По его мнению, это может привести к развалу альянса.

Риттер считает, что коллапс военного блока неизбежно приведет к утрате его актуальности и, в конечном счете, к распаду. Он отметил, что некоторые страны не желают признавать неизбежность такого исхода и пытаются искусственно создать несуществующую угрозу. При этом Россия выступает в роли врага, которого пытаются использовать для оправдания существования НАТО.

До этого президент США Дональд Трамп резко раскритиковал европейских союзников по Североатлантическому альянсу из-за отсутствия поддержки с их стороны во время военной операции в Иране. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что некоторые европейские страны отказались предоставить американцам свои аэродромы, поэтому Вашингтону предстоит переосмыслить положение дел в НАТО.

После обострения отношений Трампа с немецким канцлером Фридрихом Мерцем Пентагон решил вывести 5 000 военнослужащих из Европы. А потом в Вашингтоне решили перебросить столько же солдат в Польшу. Это вызвало замешательство в американском военном ведомстве, сообщило Associated Press.

Ранее Владимир Путин назвал разговоры о возможном нападении России на страны НАТО бредом и провокацией со стороны альянса. По его словам, они направлены на увеличение военных расходов.

#НАТО #сша #Дональд Трамп #Европа #Кризис #скотт риттер
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