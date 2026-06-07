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AP: приказ Трампа о переброске войск в Польшу озадачил военных США

Вопрос о том, какие войска и куда их должны перевести, остается на повестке.
Глеб Владовский 07-06-2026 18:41
© Фото: Lance Cpl. Judith Ann Lazaro Keystone Press Agency Globallookpress

Американские военные оказались в замешательстве из-за приказа Дональда Трампа о переброске 5 000 солдат в Польшу. Об этом сообщило Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

«Союзники по НАТО были озадачены в мае, когда Трамп заявил, что отправит 5 000 американских солдат в Польшу всего через несколько недель после того, как приказал вывести такое же количество солдат из Европы после ссоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем из-за войны с Ираном», - говорится в материале.

Отмечается, что в связи с этим неясно, какие войска и куда должны быть переброшены. Кроме того, конкретные решение по поводу военных в Германии до сих пор не приняли. Эта неопределенность не только тревожит европейских союзников, но и рискует подорвать моральный дух американских военнослужащих.

Ранее политолог-международник Владимир Оленченко выразил мнение, что Вашингтон стремится создать из Польши противовес Германии в Европе.

#в стране и мире #Польша #сша #Дональд Трамп #армия США #Переброска войск
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