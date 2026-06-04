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Путин назвал бредом опасения о вероятном нападении России на Европу

Российский лидер подчеркнул, что происходящее со стороны альянса - это провокация.
Глеб Владовский 04-06-2026 21:29
© Фото: IMAGO Björn Trotzki Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Разговоры о том, что Россия планирует напасть на территорию стран НАТО - это бред. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин.

«Какой смысл для нас, вообще резон нападать на Европу и воевать с НАТО? Но это просто я говорил, что это бред», - сказал он в разговоре с журналистами.

Глава государства назвал происходящее со стороны альянса провокацией. Таким образом, в блоке хотят создать угрозу, которой реально нет, и заставить население своих стран тратить больше денег на оборону.

Ранее Путин заявил, что Россия не может доверять как посредникам людям, которые выступают за стратегическое поражение страны. Он указал, что это должны быть люди, которым можно доверять.

#в стране и мире #НАТО #Европа #провокация #Владимир Путин
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