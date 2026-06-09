В Москве продлят голубую и красную ветки метро

Филевскую и Сокольническую линии Московского метрополитена продлят на пять и две станции соответственно. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем канале «Mакс».

«Филевская ветка пойдет от "Кунцевской" до Сколково и вырастет примерно на 12 км», - сообщил мэр.

Он отметил, что сейчас эта территория быстро развивается. Здесь формируются крупные научно-технологический и медицинский кластеры. Возводятся жилые кварталы и социальная инфраструктура. Новый участок метрополитена охватит четыре района - Фили-Давыдково, Кунцево, Очаково-Матвеевское и Можайский.

Собянин уточнил, что здесь построят пять новых станций - «Верейская», «Сколковское шоссе», «Марфино», «Сколково» и «Медицинский центр». Рядом с ними будут жить около 320 тысяч человек. Благодаря продлению линии метро время на поездку сократится для них до 25 минут.

«Старейшую в городе Сокольническую линию продлим в Ярославский район. Сегодня там живут около 100 тыс. человек, активно развивается территория рядом с НИУ МГСУ - одним из ведущих строительных вузов страны», - написал московский градоначальник.

По его словам, новый участок красной линии составит 8,1 км. Он пройдет на северо-восток от станции «Бульвар Рокоссовского». Запланирована постройка двух новых станций - «МГСУ» и «Ярославская» («Холмогорская»).

Собянин отметил, что для большинства москвичей, живущих и работающих в районе, метро окажется в пешей доступности. Время в пути сократится до 20 минут. По словам мэра столицы, с продлением линий станут комфортнее интервалы между поездами. На Сокольнической линии они сократятся до 1,5 минуты, на Филевской - до трех минут. На Филевской линии пассажиров будут перевозить семивагонные составы, чтобы поездки стали еще удобнее.

Ранее мэр Москвы сообщил, что первый в России беспилотный поезд прошел более тысячи километров по Большой кольцевой линии Московского метрополитена. В ходе испытаний специалист ни разу не вмешался в работу системы - она доказала свою надежность и безопасность. Ожидается, что в 2027 году инновационный поезд начнет первые поездки с пассажирами. Собянин поделился, что уже к 2030 году в Москве могут запустить первую линию беспилотного метро.

Корреспондент «Звезды» вместе с машинистами московского метро поучаствовал в испытаниях беспилотного поезда. На видеозаписи можно увидеть, что поезд самостоятельно двигается по рельсам. Система видит путь и ведет состав без помощи человека. Находящийся в кабине машинист контролирует работу системы и обеспечивает безопасность. В экстренной ситуации он может отключить автопилот и взять управление поездом на себя.