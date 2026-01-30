МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Опубликованы кадры работы автопилота поезда в московском метро

Состав начнет перевозить людей в 2027 году.
Глеб Владовский 30-01-2026 15:47
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Машинисты московского метро продолжают испытания беспилотного поезда. Кадры из кабины состава предоставил корреспондент «Звезды».

На видеозаписи можно увидеть, что поезд самостоятельно двигается по рельсам. Система видит путь и ведет состав без помощи человека. Находящийся в кабине машинист контролирует работу системы и обеспечивает безопасность. В экстренной ситуации он может отключить автопилот и самостоятельно взять управление поездом.

Как отметили машинисты, за все время испытаний состава не было ни единого случая, когда требовалось переключаться на ручное управление. По их словам, система полностью справляется со своими задачами. Ожидается, что такие составы начнут перевозить людей в 2027 году.

Напомним, процесс тестирования беспилотных технологий в Московском метрополитене начали еще в декабре 2025 года. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сегодня транспортная система города эффективно удовлетворяет текущий спрос со стороны горожан и гостей столицы.

