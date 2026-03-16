Собянин: первый беспилотный поезд прошел более тысячи километров по БКЛ

Первый в России беспилотный поезд прошел более 1 000 километров по Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Тестирование инновационного состава запустили два месяца назад. Отмечается, что испытания поезда проходят без пассажиров, но с машинистом в кабине для контроля.

«За время испытаний специалист ни разу не вмешался в работу системы - она доказывает свою надежность и безопасность», - говорится в сообщении градоначальника.

По словам мэра Москвы, беспилотный поезд должен пройти еще несколько этапов тестирования. Известно, что к концу текущего года состав будет регулярно курсировать без пассажиров по БКЛ с другими поездами, соблюдая временные интервалы столичного метро.

Ожидается, что в 2027 году инновационный поезд начнет первые поездки с пассажирами. Собянин поделился, что к 2030 году в Москве могут запустить первую линию беспилотного метро.



Ранее в столице обкатывали самый современный поезд «Москва-2026». Новый состав удивил своими инновациями. Например, встроенные LiDAR-датчики, «глаза поезда» другими словами. Через них компьютер с искусственным интеллектом высчитывает расстояние до объектов. В кабине установлен монитор, который выводит изображение с датчиков. Каждая точка на мониторе - это лазер, считывающий окружение.