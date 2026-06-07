Главы европейских государств заставили Владимира Зеленского написать хамское письмо президенту России Владимиру Путину ради продолжения конфликта. Об этом пишет AntiDiplomatico.

«Именно Европа хочет, чтобы война продолжалась, и говорит Зеленскому написать Путину таким образом, чтобы российский президент недвусмысленно призвал войска "продолжать работу"», - говорится в материале издания.

Напомним, Зеленский в четверг вечером опубликовал «открытое письмо» Владимиру Путину, где в хамской форме предложил российскому лидеру начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории - в Швейцарии, Турции или в одной из стран Дальнего Востока.

Президент России Владимир Путин прокомментировал это сообщение во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме. Он подчеркнул, что не видит смысла во встрече, о которой так говорит Зеленский. Свой комментарий Владимир Путин закончил обращением к российским военнослужащим и добавил: «Работайте, братья».

Письмо Зеленского Путину также прокомментировал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, назвав это «неуклюжей провокацией». Он добавил, что Зеленский сделал это не с мирной целью, а чтобы сорвать переговоры по урегулированию конфликта на Украине.