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На Западе предположили, зачем Зеленский написал письмо Путину

Европа, как и Украина, заинтересована в продолжении конфликта.
Виктория Бокий 09-06-2026 11:05
© Фото: Ian Davidson, Keystone Press Agency, Globallookpress

Главы европейских государств заставили Владимира Зеленского написать хамское письмо президенту России Владимиру Путину ради продолжения конфликта. Об этом пишет AntiDiplomatico.

«Именно Европа хочет, чтобы война продолжалась, и говорит Зеленскому написать Путину таким образом, чтобы российский президент недвусмысленно призвал войска "продолжать работу"», - говорится в материале издания.

Напомним, Зеленский в четверг вечером опубликовал «открытое письмо» Владимиру Путину, где в хамской форме предложил российскому лидеру начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории - в Швейцарии, Турции или в одной из стран Дальнего Востока.

Президент России Владимир Путин прокомментировал это сообщение во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме. Он подчеркнул, что не видит смысла во встрече, о которой так говорит Зеленский. Свой комментарий Владимир Путин закончил обращением к российским военнослужащим и добавил: «Работайте, братья».

Письмо Зеленского Путину также прокомментировал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, назвав это «неуклюжей провокацией». Он добавил, что Зеленский сделал это не с мирной целью, а чтобы сорвать переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

#Россия #Украина #провокация #Владимир Путин #Владимир Зеленский #открытое письмо
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