Трамп заявил, что Израиль и Иран прекратили обмен ударами на неделю

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни Израиль и Иран не будут наносить удары друг по другу. Об этом он сообщил журналистам, говоря о ходе телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

«По нему (Израилю. - Прим. ред.) ударили, он ударил в ответ. Не могу его за это винить. Но теперь они это прекратили», - приводит слова Трампа aif.ru.

Трамп уверен, что дальнейшей эскалации удастся избежать. По расчетам главы Белого дома, Тель-Авив и Тегеран не будут трогать друг друга еще как минимум неделю.

Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты заключат сделку с Ираном независимо от позиции Израиля. В Тель-Авиве боятся, что ядерная сделка с Исламской Республикой не будет учитывать их интересы.

Известно также, что Трамп предупредил Нетаньяху о том, что может оставить его «один на один с Ираном», если последует ответный удар. До этого он уже настаивал на том, чтобы со стороны Израиля не было ударов по Ирану.