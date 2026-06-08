В Японии объявили эвакуацию для 181 тыс. человек из-за угрозы цунами

Объявлена эвакуация для 181 тысячи человек в шести префектурах Японии из-за предупреждения о цунами после землетрясения на Филиппинах. Об этом сообщает NHK со ссылкой на пожарное управление Министерства общенациональных дел страны.

Как отмечает aif.ru, эвакуация проводится в префектурах Окинава, Коти, Ибараки, Миэ, Кагосима и Миядзаки. Местным жителям рекомендуют укрыться в безопасных местах.

Есть вероятность того, что высота волны у берегов Японии достигнет одного метра. Цунами может захватить обширную область от самого юга префектуры Тиба, что находится рядом с Токио.

Ранее сообщалось о землетрясении на Филиппинах. Магнитуда подземных толчков составила 8,1. Все это произошло в 58 километрах от города Генерал-Сантос, в котором проживают около 679 тысяч человек.

Главное метеорологическое управление Японии уже предупреждало о цунами в прибрежных районах страны. Природное явление может произойти около 11.00 по местному времени (05.00 мск).