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В Японии объявили эвакуацию для 181 тыс. человек из-за угрозы цунами

Высота волны может достигнуть одного метра.
Виктория Бокий 08-06-2026 07:52
© Фото: P. Frischknecht, blickwinkel, Globallookpress

Объявлена эвакуация для 181 тысячи человек в шести префектурах Японии из-за предупреждения о цунами после землетрясения на Филиппинах. Об этом сообщает NHK со ссылкой на пожарное управление Министерства общенациональных дел страны.

Как отмечает aif.ru, эвакуация проводится в префектурах Окинава, Коти, Ибараки, Миэ, Кагосима и Миядзаки. Местным жителям рекомендуют укрыться в безопасных местах.

Есть вероятность того, что высота волны у берегов Японии достигнет одного метра. Цунами может захватить обширную область от самого юга префектуры Тиба, что находится рядом с Токио.

Ранее сообщалось о землетрясении на Филиппинах. Магнитуда подземных толчков составила 8,1. Все это произошло в 58 километрах от города Генерал-Сантос, в котором проживают около 679 тысяч человек.

Главное метеорологическое управление Японии уже предупреждало о цунами в прибрежных районах страны. Природное явление может произойти около 11.00 по местному времени (05.00 мск).

#Япония #землетрясение #эвакуация #предупреждение #цунами
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