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На Филиппинах произошло мощное землетрясение магнитудой 8,1

Очаг землетрясения залегал на глубине 57 километров и находился в 58 километрах от города Генерал-Сантос.
Дарья Ситникова 08-06-2026 04:35
© Фото: Runkel, imagebroker.com, Global Look Press

На Филиппинах у берегов острова Минданао произошло землетрясение магнитудой 8,1. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Инцидент зафиксировали в 23:37 по времени UTC в 58 километрах от города Генерал-Сантос. В нем проживают приблизительно 679 тысяч человек.

Уточняется, что очаг залегал на глубине 57 километров. В регионе объявили угрозу цунами.

Другие подробности не приводятся. Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

В акватории Тирренского моря примерно в 20 км от побережья Италии ранее произошло землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр подземных толчков находился в 37 км западнее города Козенца на юге Апеннинского полуострова.

#угроза #землетрясение #Филиппины #цунами #Генерал-Сантос #минданао
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