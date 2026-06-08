На Филиппинах произошло мощное землетрясение магнитудой 8,1

На Филиппинах у берегов острова Минданао произошло землетрясение магнитудой 8,1. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Инцидент зафиксировали в 23:37 по времени UTC в 58 километрах от города Генерал-Сантос. В нем проживают приблизительно 679 тысяч человек.

Уточняется, что очаг залегал на глубине 57 километров. В регионе объявили угрозу цунами.

Другие подробности не приводятся. Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

В акватории Тирренского моря примерно в 20 км от побережья Италии ранее произошло землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр подземных толчков находился в 37 км западнее города Козенца на юге Апеннинского полуострова.