В Японии объявили предупреждение о цунами

На юге-востоке Японии объявлено предупреждение о цунами после землетрясение на Филиппинах. Об этом сообщило японское главное метеорологическое управление.

«В настоящее время в прибрежных районах Японии действуют предупреждения о цунами», - сказано в материале.

Высота волны ожидается до одного метра. Цунами может произойти у берегов Японии около 11.00 по местному времени (5:00 по мск).

Природное явление может захватить обширную область от самого юга до префектуры Тиба рядом с Токио. В канцелярии премьер-министра создан экстренный штаб.

На Филиппинах у берегов острова Минданао ранее произошло землетрясение магнитудой 8,1. Инцидент зафиксировали в 23:37 по времени UTC в 58 километрах от города Генерал-Сантос.