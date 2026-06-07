Иран назвал ракетную атаку на Израиль ответом на нарушение перемирия

Ракетная атака Ирана на Израиль стала ответом на нарушение перемирия после месяца сдержанности. Об этом сообщает Mehr со ссылкой на советника пресс-секретаря МИД Исламской Республики Али Сафари.

«Недавний ракетный удар Ирана был нанесен после более чем месяца сдержанности в ответ на нарушение перемирия и продолжение агрессии со стороны Израиля», - заявил Сафари.

Напомним, Иран нанес серию ракетных ударов по Израилю вечером 7 июня. Центральный штаб военного командования иранских вооруженных сил «Хатам аль-Анбия» предупредил, что Израиль столкнется с еще более сокрушительными последствиями, если ответит на атаку.

На случившееся отреагировал американский президент Дональд Трамп. Он выразил надежду, что ответного удара Израиля по Ирану не будет. Со слов главы Белого дома, он позвонит израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху и попросит его воздержаться от ответных действий.