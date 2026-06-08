AP: переброска в Польшу вызвала вопросы в армии США

Вооруженные силы США оказались в замешательстве и ожидают разъяснений от Пентагона на фоне противоречивых заявлений президента Дональда Трампа о численности войск в ЕС. Об этом сообщило агентство Associated Press.

«Вооруженные силы США ожидают разъяснений от Пентагона после противоречивых заявлений президента Дональда Трампа о численности войск в Европе», - сказано в материале.

Американский лидер ранее распорядился направить пять тысяч военнослужащих в Польшу. Хотя несколько недель назад он потребовал вывести такое же количество войск из Европы на фоне разногласий с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Это решение Трампа произошло в тот же день, когда Пентагон официально распорядился отменить ротацию солдат и уже вывозил оборудование. Его непоследовательность обошлась военному ведомству США в 32 миллиона долларов -такая цена транспортных расходов на перемещение снаряжение подразделения в Техас.

Ранее стало известно, что сообщение Пентагона об отмене отправки в Польшу четырех тысяч американских военнослужащих затерялось в электронной почте начальника польского Генштаба Веслава Кукулы. Позже польский лидер Кароль Навроцкий заявил, что страна готова принять дополнительный американский воинский контингент в случае вывода войск США из Германии.