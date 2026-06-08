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AP: переброска в Польшу вызвала вопросы в армии США

Неопределенность затрагивает не только американских военных, но и союзников Вашингтона на европейском континенте.
Дарья Ситникова 08-06-2026 03:54
© Фото: US Joint Staff, via Globallookpress.com

Вооруженные силы США оказались в замешательстве и ожидают разъяснений от Пентагона на фоне противоречивых заявлений президента Дональда Трампа о численности войск в ЕС. Об этом сообщило агентство Associated Press.

«Вооруженные силы США ожидают разъяснений от Пентагона после противоречивых заявлений президента Дональда Трампа о численности войск в Европе», - сказано в материале.

Американский лидер ранее распорядился направить пять тысяч военнослужащих в Польшу. Хотя несколько недель назад он потребовал вывести такое же количество войск из Европы на фоне разногласий с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Это решение Трампа произошло в тот же день, когда Пентагон официально распорядился отменить ротацию солдат и уже вывозил оборудование. Его непоследовательность обошлась военному ведомству США в 32 миллиона долларов -такая цена транспортных расходов на перемещение снаряжение подразделения в Техас.

Ранее стало известно, что сообщение Пентагона об отмене отправки в Польшу четырех тысяч американских военнослужащих затерялось в электронной почте начальника польского Генштаба Веслава Кукулы. Позже польский лидер Кароль Навроцкий заявил, что страна готова принять дополнительный американский воинский контингент в случае вывода войск США из Германии.

#в стране и мире #Вооруженные силы #Польша #сша #Трамп #ЕС #Пентагон #замешательство
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