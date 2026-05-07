Навроцкий попросил Трампа отправить войска из ФРГ в Польшу

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что страна готова принять дополнительный американский воинский контингент в случае вывода войск США из Германии.

«Мы располагаем необходимой для этого инфраструктурой», - заявил он во время визита к воинским подразделениям в Литве.

Навроцкий подчеркнул, что размещение как можно большего числа американских военных в Польше и странах Балтии отвечает интересам безопасности всего региона.

«Если президент США Дональд Трамп сократит контингент в Германии, Польша готова принять этих военных», - сказал польский президент.

Соединенные Штаты размещают в Польше на ротационной основе около 10 тысяч военнослужащих, что делает эту страну одним из крупнейших мест дислокации Вашингтона в Европе после Германии, где размещаются около 36 тысяч военных.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о планах сократить американский воинский контингент в Германии на 5 000 человек. Трамп не назвал конкретные причины такого решения, однако объявление последовало сразу после того, как канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал военную кампанию США против Ирана. Пентагон уточнил, что вывод примерно 5 тысяч военнослужащих планируют завершить в течение следующих 6-12 месяцев.