Politico: письмо Пентагона об отмене отправки военных в Польшу попало в спам

Сообщение Пентагона об отмене отправки в Польшу четырех тысяч американских военнослужащих затерялось в электронной почте начальника польского Генштаба Веслава Кукулы. Уведомление от Пентагона ушло в Варшаву еще 11 мая, но осталось незамеченным, сообщает издание Politico.

«Сообщение застряло в засекреченной электронной почте генерала Кукулы. В итоге польские военные узнали об изменении планов своего союзника из СМИ», - говорится в публикации.

Письмо оперативно нашли после официальной огласки, но в нем не было никаких объяснений Вашингтона, а только короткая фраза уведомительного характера. В Варшаве решение Штатов вызвало недоумение, ведь часть военной техники уже была отправлена в Польшу и там ждали солдат.

Ранее сообщалось, что шеф Пентагона Пит Хегсет единолично принял решение об отмене ротации. Действия министра войны США стали шоком для союзников в Европе и для сотрудников оборонного ведомства. Причина решения Хегсета не раскрывается.

В самой Польше не возражают против увеличения американского военного контингента на своей территории. Об этом в начале месяца сообщил президент страны Кароль Навроцкий. Это произошло на фоне анонсированных Дональдом Трампом планах вывести пять тысяч военных из Германии. Навроцкий напомнил, что его страна располагает необходимой инфраструктурой, чтобы принять войска союзников в большем количестве.