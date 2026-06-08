Нетаньяху заявил о продолжении борьбы Израиля с «Хезболлой» и Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что противостояние с ливанским движением «Хезболла» и Ираном еще не завершено. В своем обращении к нации он подчеркнул, что Израиль даст решительный ответ на любые атаки по своей территории.

По словам Нетаньяху, Иран и «Хезболла» сейчас слабее, чем когда-либо, а Израиль - сильнее, чем когда-либо. По его словам, в последние дни противники пытались навязать Израилю новую стратегию, при которой еврейское государство не будет отвечать на удары по своей территории. Он назвал эту стратегию неприемлемой.

Премьер заверил, что такого не случится. Натаньяху также отметил, что на данный момент боевых действий с Ираном нет, но в случае новых атак Израиль ответит незамедлительно и с большой силой.

Конфликт между Израилем и Ираном возобновился 7-8 июня, когда стороны обменялись ударами. Эскалация началась после атаки Израиля на пригород Бейрута, где расположены объекты шиитского движения «Хезболла», поддерживаемого Ираном. Тегеран предупредил, что вмешается, а потом заявил, что провел ответные действия и прекращает операцию.