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Израиль зафиксировал еще один пуск ракет из Ирана

Взрывы прогремели в районе Тель-Авива.
Виктория Бокий 08-06-2026 10:25
© Фото: Matan Golan, Keystone Press Agency, Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала еще одну волну баллистических ракет со стороны Ирана. Об этом сообщает The Times of Israel.

После этого на севере Израиля были слышны сирены воздушной тревоги. Отмечается, что иранские ракеты летели в центральные районы страны.

Кроме того, есть информация о взрывах в районе Тель-Авива после новой ракетной атаки Ирана на Израиль. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, в центральной части страны сработала воздушная тревога. Данных о падениях ракет и количестве пострадавших нет.

Ранее в МИД Ирана назвали ракетную атаку на Израиль ответом на нарушение перемирия. Тегеран также предупредил Тель-Авив, что в случае, если будет осуществлена ответная атака, последствия будут еще более сокрушительными.

Как передает Tasnim, Иран привел в состояние боевой готовности множество ракет. Известно, что Исламская Республика готова начать полномасштабную войну, если Израиль ответит на атаку.

#Израиль #Иран #Тель-Авив #Баллистические ракеты #ЦАХАЛ #атака
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