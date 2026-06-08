Когда в небе над Прибалтикой вновь появляются украинские дроны-камикадзе - в ход идут НАТОвские истребители, с помощью которых удалось сбить беспилотник. Но о том, что он принадлежит украинцам - в пресс-службе латышского минобороны стыдливо умолчали.

«Истребители союзников успешно сбили дрон, который вошел в воздушное пространство Латвии», - говорится в официальном заявлении военного ведомства страны.

Еще один беспилотник сдетонировал в Молдавии. И тут уж никак не отвертеться - на обломках дрона обозначения на украинском языке. Молдавскому МИДу пришлось признать неизбежное - БПЛА украинского происхождения. Но после добавили: ответственность за это якобы все равно лежит на России.

То есть, Молдавия и страны Прибалтики вполне готовы терпеть налеты украинских дронов и разгребать последствия - лишь бы навредить России. Но и это еще не предел политического абсурда. Финальный аккорд уже традиционно за главным феноменом европейской дипломатии - верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. По ее словам, европейцы выделят еще несколько миллиардов Владимиру Зеленскому, а часть денег потратят на производство... беспилотников, которые уже вовсю кружат в небе над странами НАТО.

«Кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины готов к выдаче, и первые 5,9 миллиардов направят на беспилотники уже в этом месяце. При распределении финансирования потребности Украины являются главным приоритетом», - заявила Каллас.

Ни собственная экономика, ни проблемы с миграцией и безопасностью - ничто больше не стоит на первом месте в повестке европейских чиновников, только Украина - подтверждает Каллас. Европейские министры также рассмотрели вопрос об углублении сотрудничества с Украиной в оборонной сфере. В частности - о переносе производства оружия для ВСУ на территории европейских стран. Все это ставит под угрозу какие либо переговоры о мире.

«Президент России Владимир Путин сказал, что в нынешних условиях, на фоне тех действий, которые мы видим со стороны киевского режима - террористических, преступных, направленных против детей - очень сложно представить, как сейчас можно договариваться с киевским режимом», - подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что президент Франции Эмманюэль Макрон, британский премьер-министр Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц пытаются говорить о мире. Но одновременно они акцентируют свои намерения содействовать Киеву в производстве новых видов вооружений для продолжения войны, заключил пресс-секретарь главы государства.

Накануне на Даунинг-Стрит вновь принимали Зеленского трое самых преданных его «фанатов». По данным местных СМИ, речь между ними шла также и о возможных контактах с Россией. Лидеры Великобритании, Германии и Франции выступали за прямые переговоры между Москвой и Киевом, а после демонстративно выложили посты в соцсетях о том, как они поддерживают Зеленского.

Но все это лишний информационный шум и попытка отвлечь от главного - договоренностей европейских лидеров с киевским режимом о поставках дополнительного дальнобойного оружия, чтобы наносить удары по российским территориям. Все это закрывает дорогу к дипломатии, считают в российском МИДе.

«Я не знаю, как на этом фоне можно о каких-то переговорах говорить. Наверное, всем надо серьезно отнестись к тому, что сказал президент Путин, отвечая на вопросы в ходе ПМЭФ - сейчас все зависит не от переговоров, а от действий наших героев на фронте», - объяснил министр иностранных дел Сергей Лавров.

А на украинском фронте обстановка ухудшается с каждым днем - мобилизованных не хватает. Людей отправляют на убой - в центре Киева солдат ВСУ устроил одиночный пикет и заковал себя в цепи. От Зеленского он требует четких сроков службы и называет нынешнюю систему «рабством». Заявляет о том, что люди морально вымотаны и физически искалечены. Но никто из киевских чиновников его не слышал, и кажется слушать даже не собирался.